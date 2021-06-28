攤商們排隊打疫苗。（趙雙傑攝）

北農群聚感染延燒，北市府下令北農四大公司及環南市場必須全面完成疫苗接種，怎料27日中午12時許才臨時通知攤商28日要施打疫苗，還拚2500人全打完，怎料今日一早動線大混亂，儼然成群聚現場。議員應曉薇在議會財建委員會痛批，都沒用書面或在網站提前告知，致使現場失控、完全沒保持社交距離；聯合醫院副總院長許家禎回應，因比較晚拿到名冊，未來會改進提早造冊通知。

應曉薇表示，環南市場今早打AZ疫苗，動線混亂，完全沒保持社交距離，官員不要在議會這做美麗的報告，但導致現場失控，搞得民眾都不清楚，市府應提早通知，或用書面、網站上，貼出大大的公告，病毒是很殘忍的。

許家禎答覆，一早現場的確在人流管理上，導致攤販沒那麼清楚動線而聚集，但剛剛已順暢流動施打，因環南市場造冊打疫苗需要時間，比較晚拿到、時間趕，但未來仍會改進，早點造冊並通知民眾，多發點簡訊、疏導人流。

另外，市場處長陳庭輝報告，環南自5月21日第一例感染，6月中旬升溫，截至6月26日止累計44例，其中北市15人、新北市29人，已18人解列，環南市場目前285人打完疫苗。

陳庭輝說，北農5月20日至6月26日已累計83例確診，北市占31人、新北市50人、基隆2人，已33人解列，6月下旬升溫，目前自6月19日實施北農3.0專案快篩打疫苗，已篩4564人其中17人PCR陽性，分布在14個攤位，已將比鄰共49攤封閉；自5月15日三級警戒起，北農已完成5070人篩檢，36人PCR陽性，6月21日迄今北農已施打1602人；「農漁畜花」四大公司疫苗共打了3658人。