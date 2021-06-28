嘉義縣李姓民眾未注意到方向燈壞了，5月14日南下高雄辦事，近日陸續接到7張罰單，總罰金2萬1000元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣李姓民眾未注意到方向燈壞了，5月14日南下高雄辦事，近日陸續接到7張罰單，總罰金2萬1000元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣李姓民眾未注意到方向燈壞了，5月14日南下高雄辦事，近日陸續接到7張罰單，總罰金2萬1000元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣李姓民眾未注意到方向燈壞了，5月14日南下高雄辦事，近日陸續接到7張罰單，總罰金2萬1000元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣李姓民眾未注意到方向燈壞了，5月14日南下高雄辦事，近日陸續接到7張罰單，總罰金2萬1000元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣李姓民眾未注意到方向燈壞了，5月14日南下高雄辦事，近日陸續接到7張罰單，總罰金2萬1000元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣李姓民眾未注意到方向燈壞了，5月14日南下高雄辦事，近日陸續接到7張罰單，總罰金2萬1000元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣李姓民眾5月14日南下高雄辦事，近日陸續接到7張罰單，全是民眾檢舉他行進間未依規定打方向燈變換車道，由於李姓民眾18日車子進廠保養維修才知道方向燈損壞，如今15分鐘內苦吞2萬1000元罰單讓他相當無奈，表示會向監理所提出申訴，也隔空向檢舉人喊話「爽到你，甘苦到我」。

李姓民眾表示，他6月18日和25日陸續收到國道公路警察局第四公路警察大隊新營分隊、新市分隊舉發單，舉發時間分別為5 月14日上午6點57分、58分、59分各一張，7點10分、11分各一張，7點12分兩張，違規內容皆為行駛高速公路未依規定使用方向燈變換車道，因舉發時間太過密集，讓李姓民眾相當傻眼，反問檢舉人「正義感暴表？」

李姓民眾說，當天他一路未超速，是直到5月18日車子進廠保養才發現方向燈壞了，還換了燈炮等零件，雖然自己未注意車子狀況有所疏忽，但檢舉人正義感未免太強烈，質疑對方沒有同理心，1張罰單3000元，7張2萬1000元幾乎快等於基本工資，尤其現碰到疫情，景氣不好，受薪階級光要付罰單就吃土了！

李姓民眾強調，他會向監理所提出申訴，真不行再提行政訴訟，還說這種離譜的檢舉「希望我是最後一個」。國道警察第四大隊表示，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第3條規定，違反道路交通管理之行為，應分別舉發、處罰，所以民眾檢舉幾次，警方就依法舉發幾次，如駕駛人有異議，可舉證向監理所申訴，由監理所裁決。