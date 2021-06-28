大S（徐熙媛）在本月初單方面宣布與汪小菲離婚，讓這段10年婚姻投入震撼彈，儘管汪小菲事後發文道歉，但大S似乎仍沒消氣，就連汪小菲昨（27日）過40歲生日，兩人在網上依舊沒互動，夫妻狀況不免讓外界關心，不過在汪小菲母親張蘭唸詩影片中，她大讚媳婦大S美麗，也引發網友推測，大S與汪小菲應該沒有離婚，兩人還是夫妻關係。

汪小菲昨（27日）迎接40歲生日，他今年相當低調，沒有PO任何慶生動態，大S也隻字未提，小倆口在網上依舊沒互動，夫妻狀況不免讓外界關心，不過在汪小菲母親張蘭則在微博曬出念詩影片，張蘭感性告白汪小菲：「是我今生收過最大的禮物」，讓她活得更堅強、漂亮，張蘭接著也噴母愛稱讚汪小菲優秀、善良，讓身為母親的她引以為傲。

張蘭讚媳婦大S美麗。（圖／取材自張蘭俏江南創始人微博）

接著張蘭也談到汪小菲的家庭，大讚汪小菲有美麗的妻子、一雙可愛的兒女，讓張蘭也感到很幸福，張蘭誇獎媳婦的舉動，也引發網友推測，認為大S與汪小菲應該沒有離婚，兩人還是夫妻關係。

引爆大S與汪小菲婚變的導火線，是汪小菲本月初在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，逼得大S要休夫，儘管汪小菲事後發文道歉，他與大S仍沒公開互動，「大汪」婚變引發軒然大波，事後經紀人則強調，避免浪費公共資源，之後就不再回應任何婚姻事件。