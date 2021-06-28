台中長盧秀燕昨日在記者會中呼籲，疫情未降溫，台中市嚴防Delta變種病毒，並未進入台中，但市府會持續追蹤。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

秘魯嬤孫確診Delta新冠肺炎病毒，引起各界聞之色變！市議員羅廷瑋28日指出，嬤孫兩人6／6桃園入境後直接前往屏東枋山居家檢疫，直至6／14確診。嬤孫戶籍雖在台中，但回國從沒入境台中，直接回到屏東居家檢疫，現在才點名要台中市負責。台中市政府查證，目前為止Delta病毒相關確診個案12人足跡並未進入台中，但市府會持續追蹤。

羅廷瑋表示，台灣沒能阻止Delta病毒入境感到很遺憾，但屏東縣長竟居然想要甩鍋給台中，其心可議。他認為抗疫時刻不該汙名化屏東，應該是齊心協力共同對抗變種病毒；抗疫艱辛，全台人民從上到下無一不是努力做著防疫措施。

羅廷瑋抨擊說，卻還有人能說出「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，屏東發生確診，這些同黨人事開始又沒有聲音，面對之前如此大言不慚的言論，只是因為雙北執政黨與自己所屬黨派不同，和當初口口聲聲喊著同島一命的口號，似乎已有所悖離，成為同黨才一命？

羅廷瑋指出，這幾天確診數字下降，原以為疫情已逐漸受到控制，但印度變種病毒入侵，讓整個狀況又變得緊張。確診嬤孫的同機旅客、從桃園返回屏東的交通工具同車旅客，目前都還沒看到任何的匡列，可能造成嚴重的防疫破洞，請CDC及地方政府應該趕緊亡羊補牢，早日幫助國民返回往日正常生活。

台中市長盧秀燕昨日在防疫記者會強調，針對此波疫情衝擊各行各業生活，她能理解民眾辛苦，市府透過鼓勵外帶外送、力推線上購物等方式，減少民眾外出流動機會，也維持一定商業運作；面對傳播力更強的Delta變異病毒，市府絕不會輕忽，將會持續緊盯疫情發展，滾動式調整防疫管制措施。