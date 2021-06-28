【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示，這一次嚴峻的疫情3級管制的措施，讓台灣的眾多行業尤其是觀光產業面臨前所未有的衝擊，看好台灣這一期特別報導杉林溪浴火重生的故事，希望帶給困境中的觀光同業信心與勇氣。921大地震牽起杉林溪2代經營者與我的情誼，當時我是觀光局的副局長，分管災區的紓困與振興。921的地動山搖中斷了進入杉林溪唯一的道路，受困當地的300多名遊客，無人傷亡，在獲救時主動捐出身上所有的現金給杉林溪重建之用，點燃了經營團隊心中重建杉林溪的第一個火苗，加上一百多個員工的不離不棄，更 堅定了第二任董事長陳昭坤照顧員工家庭走下去的信念。

杉林溪重建之路長達4年，因為十個月後又來的桃芝颱風讓崩坍的隧道修復困難重重，在這段期間陳董事長①說服股東增資5000萬做重建經費、②不惜抵押房子幫員工繳納勞健保、③進行杉林溪生態物種調查。

漫長的4年，杉林溪沒有絕望，反而積累了智慧和力量，復園後陳董事長確立轉型自然教育及生態旅遊，從姑丈陳昭坤手中接棒的第三任董事長劉瑞都更是戰戰兢兢，延續祖父及姑丈的人格風範，「信任和諧」是風吹雨打下公司的支柱，不斷的學習進修則是成長的不二法門，如今的杉林溪已修練面對新冠肺炎的功力，一年4季各有巧妙，賞螢、賞花、觀星讓好山好水不無聊。去年更創下開園有史以來的新紀錄，深信在劉瑞都董事長的擘劃下，團區更新改造暨推動溪頭阿里山觀光纜車的計畫會逐步實現。

▲台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍。 圖：旅奇周刊／提供

▲杉林溪森林生態渡假園區旭日東昇。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供、廖福麟／攝

歷經921大地震的洗禮 內化為面對新冠肺炎疫情最好的功力

猶如浴火鳳凰不斷蛻變 持續帶給旅客最心靈悸動的自然美景

台灣自然旅遊的發展大事紀中少不了一塊瑰麗的地方，那裡叫做杉林溪，英文名字叫做Sun Link Sea，猶如陽光照拂著綠海，那意境好美，是一種令人心靈悸動的美，一種五感豐富的饗宴，一個台灣旅客暢聊旅遊經驗時，最無法忘懷的 地方。也是杉林溪森林生態渡假園區「篳路藍縷，以啟山林」走過三代人的勵志故事。

杉林溪森林生態渡假園區1971年由創辦人劉安定投入開發，首創由民間集資 9000萬元開闢公路先鋒的案例，杉林溪森林生態渡假園區第三代董事長劉瑞 都表示，第一代創辦人是爺爺劉安定，在經營伐木業時，發現旅客最愛登山健走的熱門路線「溪阿縱走」，是從杉林溪徒步走到阿里山，沿途景致山光水色，讓人不禁想要尋幽探勝。為了讓登山客有個安全的旅程，便集結地方人士開發森林遊樂園區，期望成為登山客的中繼站，更是旅客心靈寄託的終點站。

劉家三代一路走來「 創業難艱， 守成不易」。1999年發生921大地震，20餘年辛勤經營的事業一夕化為烏有，面對遙遙無期的重建之路，第二任董事長陳昭坤讓員工留職停薪，以度難關。由於前兩代董事長的兢兢業業，為事業立下良好基柱，劉瑞都總謙虛地說，前人已經種好樹，他只是做好守成的工作，即便現在遇上新冠病毒的衝擊，園區也恪守政府的防疫措施，就算是幾百頃的幅員，也將人數控制在4千人左右，讓旅客有適當的安全距離，也會立告示牌提醒旅客在室內空間戴好口罩、勤洗手。

劉瑞都強調，2020年旅遊解封之際，6～12月旅客破新高，面對第二波的新冠 肺炎疫情襲擊，其實他們早在921就累積了經驗，過往園區賺錢之後，就將利潤全數分給股東，面臨天災人禍、資金周轉不靈，就變得不堪一擊。因此，1.加強財務管理、2.資金籌措應用、3.成本控制，成為他們面對新冠肺炎時最好的內功，加上員工都是草創時期一起共體時艱奮鬥的夥伴，在工作調度、教育訓練上，都維持給員工最佳安排，強大的向心力，也成為彼此最強後盾。雖然目前園區暫停營業，杉林溪也在空檔時間盤點老舊設備的汰換與維護，並不斷的維持園區曝光度，期望在開園之後，旅客再度來訪能有煥然一新的感受。

▲杉林溪森林生態渡假園區第三代董事長劉瑞都。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供

杉林溪一年四季各有巧妙 規劃「彩色森林」吸引旅客

杉林溪森林生態渡假園區位於海拔約1600公尺，屬於溫帶季風的天氣，夏季年均溫為20℃。終年可見雲霧繚繞，30多公頃的自然生態林相、花卉，晨曦雲海、蟲鳴鳥叫、流水瀑布，讓旅客終年都能沐浴在芬多精之中，是天然的避暑勝地。

▲松瀧岩瀑布。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供

▲千古紅檜。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供

▲石井磯壺穴。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供

劉瑞都表示，園區裡的自然景觀多元，有松瀧岩瀑布、天眼步道、千古紅檜、壺穴地形—石井磯等，還有一年四季都盛開的各種花卉，讓旅客每個季節來都能有不同的視覺感受。像是春節期間的郁金香、椿寒櫻、3～4月的牡丹、暑假期間的繡球花、入秋轉紅的楓葉，或是變葉樹的水杉、落羽松，以及跟林務局承租土地，長期規畫的「銀杏林」，創造出黃綠紅的繽紛的「彩色森林」意象，讓林相變化更有層次，成為台灣獨樹一格的森林遊憩區指標。

▲3月盛開的椿寒櫻。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供

▲11～12月逐漸轉黃的水杉景致。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供

同步賞花、賞螢成為獨家賣點 天文觀星讓好山好水不無聊

杉林溪歷經921大地震的無情摧殘，唯一連外道路斷垣殘壁，重建之路一走就是4年，但4年來劉瑞都沒有停歇，除了開始照顧鹿谷自家的茶園，從氣候、土質研究到茶葉的烘焙等都有涉獵，更特別邀請特有生物研究保育中心副主任彭國棟先生深入園區，調查出山林裡擁有的天然資源，花費了3年調查下來，發現杉林溪擁有全台灣最大面積的台灣杜鵑、稀有的水晶蘭，以及能在夏秋冬不同季節發光的螢火蟲，與花季串聯起來，旅客可以同時賞花賞螢，進而成立第一家民營企業的自然教育中心並獲得認證，成為最獨家的賣點。

▲紋螢發光景觀。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供

劉瑞都除了發展陸地觀光，更把腦筋動到了天空，購買了15臺天文望遠鏡，並請來專業的解說員，在飯店6樓為住宿的旅客提供星象免費導覽，也間接提高了住宿率，留住旅客。劉瑞都也笑著說「這樣旅客就不會覺得南投晚上好山，好水，好無聊」。此外，劉瑞都也將環境教育變成一個3天2夜的套裝行程，除了住宿用餐之外，還能讓旅客藉由自然教育中心認識這裡的生態，進一步了解如何保護與維持，賦予教育意義，吸引相當多的親子、三代同堂的旅客參加，每年約規畫暑假18梯，在3月推出很快就搶購一空，相當熱門。

▲天蠍人馬銀河觀星。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供

前、中、後期園區改造計畫 打造溪阿觀光纜車藍圖

杉林溪發展至今已經有完善的旅遊規劃，劉瑞都總是把目光放得更長遠，希望 精益求精、更上一層樓，所謂的「青出於藍而更勝於藍」就是這個道理。劉瑞都指出，早期建築沒有考慮未來的發展性，只要有地方住就很好，但隨著時代的發展，自己前往歐洲旅遊取經，發現杉林溪的自然景觀完全不輸國外，但是建築卻有很大的改進空間，於是他也規劃了前、中、後期的改造計畫；前期是將自然教育中心發展成「長住型養生村」，讓年長的旅客可以Long Stay在大自然中享受退休生活。中期則是將木屋區改建成「樂活別墅」，目前已經整修3棟，旅客反應好，也陸續改建其他5棟，並規劃空地增建。長期則是將主題會館改建成「星級旅館（城堡飯店）」，讓杉林溪更有一番異國風味。

▲ 杉林溪大飯店外觀。 圖：杉林溪森林生態渡假園區／提供

其他硬體設備更新與園區再造，在他心中也有宏觀的藍圖。像是與逢甲大學產學合作，邀請建築系的學生發想改建元素，並由建築師將花卉中心變成中海拔最美的溫室花園，預計在2～3年內可以完成。以及在園區接駁車與公務車全面使用電動汽機車，減少污染讓空氣更清新。

此外，最大的目標就是搭建杉林溪與阿里山觀光纜車，讓沿線景點均可用環保又舒服的纜車來連接，就可以改善假日該地區滿山均塞車的困境之外，也能走訪輕鬆多樣景點，包括自然景觀千人洞及日據時代留下來的柳杉林、40～50年代旅客回憶很深的眠月神木，或是可以看到玉山日出的鹿屈山，以及921地震堰塞湖—水漾森林，無論從交通或是觀光角度來說都是偉大的發展。劉瑞都表示，這些長遠的計畫，有可延續到下一代才能執行，但期望在代代相傳之下，杉林溪能猶如浴火鳳凰般不斷的蛻變，不斷給予台灣以及國際旅客不一樣的風采。

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