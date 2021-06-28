「元大高股息(0056)」ETF所追蹤之台灣高股息指數完成新一輪成分股調整。名單中新增友達(2409)、群創(3481)、長榮(2603)、南帝(2108)、超豐(2441)，刪除聯強(2347)、神基(3005)。

元大投信表示，此次新增成分股凸顯台灣高股息指數設計思維與眾不同，能緊跟最新潮流之特色。這幾檔新成分股並非傳統投資人心中的高股息概念股，但因為產業前景翻轉，這幾檔新成分股可望獲利呈現10倍、20倍成長，使這檔ETF不但有機會參與成分股的資本利得，也為明年的ETF配息水準提供充足底氣，因此被選入指數的成分股中。此外，調整成分股後，「元大高股息」ETF的新投資組合整體股息殖利率不俗，尤其股息殖利率前10高的成分股更有7.23%的平均殖利率表現。

「元大高股息」ETF追蹤台灣高股息指數，該指數由富時指數公司與台灣證券交易所聯合編製，其核心邏輯為挑選台灣50指數與台灣中型100指數中，預測殖利率較高的前30名標的作為組成成分股，自指數發布至今已逾14年，核心邏輯從未改變。台灣高股息指數定期於每年6月、12月進行成分股審核，6月是台灣上市企業密集公布股利政策期間，因此能即時審視成分股，反應最新公司股利政策，追求最佳表現。