馬來西亞無限期延長封鎖防疫，在馬來西亞有廠區的國巨(2327)集團凱美(2375)、華新科(2492)集團、鴻海(2317)的廣宇(2328)及連接線材廠—貿聯-KY(3665)目前均依當地政府規定並取得生產同意，凱美預估，管制令對集團電阻產出影響約10%，廣宇及貿聯-KY則初估6月營收將略受影響，華科集團因馬來西亞廠區營收佔比不高，初估影響不大。

馬來西亞因新冠炎疫情再起自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，原本預計兩週，之前已延長一次至28日，但疫情一直未受控制持續延燒，馬來西亞在6月27日宣布無限期延長封鎖防疫，直到每日新增確診數降至4000例為止。

由於馬來西亞為半導體封裝測試及被動元件供應重點地區，市場關注馬來西亞疫情及管制令對半導體封裝測試及被動元件生產出貨影響，不過在馬來西亞有廠區的台廠目前均依當地政府規定並取得生產同意，初估影響並不大。

凱美集團的旺詮馬來西亞廠區以生產晶片電阻為主，據了解，凱美接手旺詮時，平均每月產出約180億顆到200億顆，今年5月已提高到285億顆，整體而言，交貨速度仍比過去1年多還快；凱美表示，管制令初估產出將略受影響，對集團電阻產出量影響約10%。

華科集團馬來西亞廠區涵蓋華新科及PCB廠—精成科(6191)，由於馬來西亞廠區佔集團總產值不高，華科集團初估，管制令對營運影響不大。

廣宇及貿聯-KY初估，行動管制令對6月營收略有影響，至於延長管制令的影響還要再觀察。