國內開放新冠疫苗接種以來，儘管副作用頻傳，甚至有個案疑似因施打疫苗死亡，醫界仍呼籲踴躍接種，才能壓制疫情。孕婦該不該打疫苗，也成了許多人心中一大疑問，婦產科醫師蘇怡寧PO文，建議孕婦懷孕滿12周再去打；但他強調，目前無證據顯示孕婦打疫苗一定要滿12周，「輪到妳，就去打」。

「懷孕未滿12周能打COVID-19疫苗嗎」，許多人尤其是準媽媽們的疑問，就怕一個不小心，辛苦懷上的寶寶，恐怕保不住。蘇怡寧說，這個問題的等級，大概和「按摩會不會流產」差不多。

他指出，依照目前看到的科學證據與學理，孕婦接種新冠疫苗，不一定要懷胎滿12周，也沒有證據會增加流產風險或影響胎兒健康。之所以建議12周，是因為未滿12周的孕婦，本來就有流產風險存在，滿12周相對穩定。

蘇怡寧表示，若大家真的會怕，乾脆等胎兒穩定了再打，但如果自己清楚其實沒有差別，還是老話一句，「輪到妳，就去打」。他補充說，接種疫苗並不強迫，孕婦整天關在家裡、嚴守防疫規定，「其實再撐一下晚一點再打也是可以的」。