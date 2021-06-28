【旅奇傳媒/編輯部整理】因應防疫而掀起的線上旅遊觀光熱潮，動物園也跟風，讓園內的明星動物也開始上線當網紅！擁有全台最大野生動物園的六福村，全新推出「動物園實境解謎」單元影片，每周五於六福村動物王國Youtube頻道播出；另外，還有「六福村是在哈囉？動物園online」線上直播，讓大小朋友能夠零時差、零距離參與動物的生活，在家安全防疫也能輕鬆逛動物園。

▲可愛動物化身為線上網紅賣萌。 圖：六福村主題遊樂園╱提供

防疫休園期間，六福村動物們依舊努力賣萌，保育員還趁機當起網紅，凡是動物控、萌寵控上線和六福村Say Hello，不用買門票就能逛動物園，即日起每周二、每周四中午12:00-12:20準時開播，鎖定六福村FB粉絲團觀看「六福村是在哈囉?動物園online」線上直播，透過鏡頭跟著保育員深入亞洲最大白犀牛復育基地，現場直擊號稱重量級非洲坦克的犀牛大軍壓境的珍貴鏡頭，直接傳送到觀眾眼前；此外，還有河馬、白老虎、紅毛猩猩…等動物明星接力登場，小朋友在家也能上動物生態課，有任何疑問還能透過線上問答，由專業保育員即時為你解答。

▲現在可觀賞動物線上直播。 圖：六福村主題遊樂園╱提供

除了線上直播之外，六福村全新企劃「動物園實境解謎」影片，每周五14：00將於六福村FB粉絲團與六福村動物王國Youtube頻道同步播出，透過線上實境可了解孟加拉虎、白老虎的身體奧秘；長頸鹿和斑馬如何用斑紋玩捉迷藏，或是想看可愛教主水豚散發萌魅力，各種動物主題未來將陸續上架，還有動物趣味互動實驗的設計和發現，以及動物英語學習單元，滿足孩子的好奇心，還能輕鬆學習關於動物的各種有趣知識。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）