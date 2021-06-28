桃園市環保局表示，該工程的沉澱桶效果不佳，導致道路側溝內積泥。（桃園市環保局提供／姜霏桃園傳真）

桃園市蘆竹區民眾於6月初發現南崁溪有大量黃土湧入，桃園市環保局稽查後發現是某集合住宅工程違法排放廢水，不料26日又有眼尖的民眾發現南崁溪再度呈現土黃色，質疑環保局是否沒有嚴格稽查管制，為何不到一個月又有同樣的事情發生，而經環保局稽查後發現，是桃園區復興路一處建設工程開挖時地下水混合泥土，導致黃泥色廢水排出，環保局現場依水汙染防治法告發並限期改善。

民眾抱怨，在月初時南崁溪呈現嚴重土黃色，當時還猜測是否是連日大雨的緣故，但因以往大雨也沒有這樣的情形，且雨再大南崁溪也是清澈的，並不會有土黃色的現象，經由環保局稽查後才發現，原來是某新集合住宅新建工程施工廠商的逕流廢水削減計畫內容並未具體實施，遭環保局依水汙染防治法開罰。

不料不到一個月又再度重演，民眾26日直擊南崁溪又再度呈現嚴重土黃色，質疑環保局對於稽查管制過於鬆懈，直言「還以為是黃河」，民眾也說，不良工程一向罰不怕，期盼環保局能將違法人士徹底揪出，讓該情形不要無限重演。

環保局回應，26日沿著水務局提供水路圖稽查，至桃園區復興路110號前有一建設工程，現場正作業中，開挖時地下水混合開挖泥土產生黃泥色廢水，黃泥色廢水以塑膠軟管抽至地面沉澱桶沉澱，沉澱後排放至道路測溝，續流至東門溪，該廢水沉澱後水質仍呈黃泥色，沉澱效果不佳導致道路側溝內積泥及東門溪產生明顯色差情況，已依水汙染防治法告發並通知限期改善。