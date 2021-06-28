屏東縣枋山鄉出現印度Delta病毒確診案例，為落實防疫，屏東縣政府對枋山鄉楓港村、善餘村超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉三天，居民全面篩檢，慈濟基金會於6月26日緊急啟動屏東枋山地區防疫及長者安心營養補充物資支援，並於27日中午送達枋山地區。

慈濟基金會陸續提供防護面罩超過1萬2千片、PVC手套超過11萬雙、安心祝福包、口罩、營養補充品給屏東地區進行防疫及民眾營養補充之用。

慈濟基金會於26日為協助屏東縣政府針對枋山群聚案防疫強化措施，全力防堵傳染鏈，於26日從桃園八德及三重急調提供適合長者營養補充食物共1千袋，防護面罩1千個及可供3天使用的一般醫療級口罩3千片，於26日晚上運抵慈濟屏東分會，並於27日早上進行打包作業後，慈濟防疫物資與營養補充物資，於27日中午冒雨送往枋山地區，供屏東縣衛生局及鄉公所發給當地兩村民眾防護及營養補充使用。

慈濟基金會指出，慈濟全力投入與各縣市政府進行防疫協助，從今年5月，台灣本土疫情爆發後，慈濟基金會就陸續提供防護面罩超過1萬2千片、PVC手套超過11萬雙、安心祝福包、口罩、營養補充品給屏東地區進行防疫及民眾營養補充之用。

慈濟基金會表示，針對個縣市疫情，慈濟基金會每天均召開防疫會議，隨時掌握及協助各縣市防疫需求，只要各縣市有需要，慈濟在相關物資足夠前提下，均會立即支援與協助，期許共同防堵及消弭疫情，讓台灣恢復正常生活及儘早能免於疫情威脅。