行政院長蘇貞昌昨（27）日前往視察國道三號高原交流道現場，他在臉書表示，政府傾全力防疫，重要國家建設也不會停。不過，台灣疫情仍嚴峻，網友紛紛湧入蘇貞昌臉書要疫苗、面對Delta印度變異株的入侵，要求入境普篩，也有人嘆，都沒錢過日子了，建設有用嗎？

基於維持防疫措施，高原交流道取消通車典禮，昨蘇貞昌與桃園市長鄭文燦特別前往視察，感謝全體工作人員的付出。蘇貞昌在臉書指出，為減少路過車流進入龍潭市區，也服務在地科學園區、遊樂園、工業區，鄭文燦市長特別為龍潭的第二座交流道積極奔走，甚至親自到國發會報告，迅速解決負擔的問題。

行政院長蘇貞昌（左）27日前往視察國道三號高原交流道。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

蘇貞昌強調，中央和地方集一切力量福國利民，在疫情陰霾下，才能順利迎接新落成的建設、儘速紓解民眾的交通問題。

不過，大部分網友認為，現在最重要的應是解決疫情，紛紛在蘇貞昌的文章下方留言表示，「可以先傾全力防堵屏東疫情嗎？Delta印度變異株傳播率非常高，全台擔憂」「去屏東啊，看看防疫超前部署夠了嗎」，若機場入境不嚴格管理，台灣確診只會越來越多。

有網友則反映紓困4.0門檻太高，「看得到拿不到」，另有人說，「什麼時候管你什麼建設不建設，我們要的是我們寶貴的生命，我們的自由」「沒生活沒日子沒錢可過，建設有用嗎？」「為什麼討功勞你總是第一個，遇到事情縮到不見人？」但也有人給予肯定，感謝院長及辛苦的行政團隊。

網友湧入蘇貞昌臉書留言。（圖／摘自蘇貞昌臉書）