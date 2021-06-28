MIDDLETON HAS 18 PTS IN THE 4Q.



He's like THAT. pic.twitter.com/bZFii0bBAm — Bleacher Report (@BleacherReport) June 28 2021

沒想到前兩戰表現平平的公鹿前鋒米德頓，竟在28日東區冠軍賽G3第4節徹底爆發，末節獨拿20分，帶領公鹿113比102逆轉擊潰地主老鷹，在東區冠軍賽取得2勝1敗領先，米德頓最後貢獻38分、11籃板與7助攻，「字母哥」阿提托康波也有33分、11籃板。

崔楊一開賽就火力全開，帶領地主老鷹打出17比4開局，阿提托康波更提前兩犯纏身，讓老鷹一度領先到15分，不過公鹿隨即回穩，更把阿提托康波重新換上，逐漸縮小落後差距，打完首節，公鹿追成27比32，崔楊首節就摘14分。

來到次節，阿提托康波、米德頓兩大公鹿球星攜手領軍，幫助球隊逐漸追上，更靠康納頓在上半場還剩12.7秒的三分球，在上半場打完後，打成56比56平手，阿提托康波半場拿下16分，含罰球罰9中4，米德頓也有13分，崔楊17分。

打到第3節還剩1分47秒，公鹿總算靠著波提斯的上籃，取得82比80首度領先，崔楊更在還剩29秒自己扭到右腳踝，讓老鷹趕緊喊暫停查看傷勢，他也進入休息室治療，但在末節，崔楊又回場上拚戰，更幫老鷹取得95比88領先。

可是接下來米德頓完全爆發，個人接連投進3顆三分球，帶領公鹿打出15比3反擊，也取得103比98超前，接著阿提托康波也投入火力，打到最後1分32秒，公鹿已經領先到10分，場上局面完全被公鹿控制，老鷹只能無奈迎接敗北。