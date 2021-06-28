由於通膨數據持續攀高，投資者擔憂聯準會縮減寬鬆貨幣政策，市場關於美股崩盤的討論聲浪跟著增加，有48年操盤經驗的專家David Hunter本周就警告，通膨的影響比想像更長久，將讓聯準會檢討現行的寬鬆貨幣政策，若出現緊縮，可能會使標普500指數在今年底前暴跌65%到80%，且聯準會對於通膨的預測過於樂觀。

商業內幕報導，David Hunter認為，標普500指數可能會在7月或8月前觸頂，觸頂後仍有機會創高，但進入秋天後會出現崩跌，並從4500點的高點開始往下走，跌幅將高達65%至80%。

他點出讓金融市場出現變數的主要原因，是聯準會對於通貨膨脹的過於樂觀，「通膨是災難性崩盤的催化劑，聯準會低估通膨的程度，財政支出的增加與大量印鈔將讓通膨更嚴重也更持久。」

David Hunter強調，當通膨疑慮增加時，聯準會被迫收緊寬鬆貨幣政策，這也讓市場流通性降低，同時聯準會把資金從市場撤出，將導致股市出現崩盤的狀況，過去強勁的走勢多半被認為與資金高度流動有關。

David Hunter說：「那些認為我們可以像喝醉的水手一樣亂花錢，卻不用承擔任何後果的想法，正讓金融市場走向災難，聯準會主席鮑爾想把通膨稱作是暫時的，但我認為會議中已有成員並不認同。」

目前David Hunter是Contrarian Macro Advisors的首席宏觀策略師，5月就曾警告美股恐迎來65%至80%的崩跌，並讓全球經濟出現崩潰，當時他指出，主因是金融衍生性產品氾濫，槓桿操作過大引發的鉅額虧損。