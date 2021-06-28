活到老、學到老，這不是一句口號，78歲的中華民國行政顧問總會榮譽理事長郭榮豐，經過1年先修加上4年博士班課程的努力，今年取得長榮大學經營管理博士學位。滿頭白髮的他，5年來除了1次陪同當時的國民黨主席洪秀柱前往大陸出席洪習會請假之外，幾乎風雨無阻未曾缺課，在學校師長及同學眼中，堪稱終身學習的實踐者。

郭榮豐表示，對他來說讀書、筆記不是問題，最困難的是電腦操作，以及視力衰退、老花眼等問題。為此，他不僅花錢請人指導電腦使用方法，也必須比年輕人耗費更多的時間與精力閱讀、筆記；他自豪地說，5年來上課風雨無阻，每學科的成績都在90分以上，還拿獎學金捐系上做活動公基金。

銀髮之年，為何還要辛苦唸博士？郭榮豐認為，年少時因家境因素，提早結束學業踏入社會，歷經商場與政壇歷練，雖然先後在日本名城大學進修、美國密西根州聖母大學取得碩士學位，但仍希望有生之年持續精進學識，一來可以彌補年少時期的缺憾，二來也以終身學習自勉，因此取得博士學位便成了他人生的一大目標。

郭榮豐還以自身經歷鼓勵有志向學的人，強調年齡不是問題，有為者亦若是，勇敢邁向終身學習之路。

郭榮豐回顧說，他出身南區灣裡的窮困家庭，幼年走過放牛耕田的苦日子，因為家境困難未能繼續升學，17歲從書店的小工人做起，接著去跑業務，也奠定人際交往與商場業務能力的基礎。

退伍後，他自行創業，做起參考書生意。27歲那年遇上另一半、中正路雙喜餅舖的千金大小姐陳美樺，老丈人給了他人生第一桶金，在台南最熱鬧的中正路開起了「我的書局」。隨著升學主義風氣漸盛，書店生意蒸蒸日上，加上房地產投資，財富快速累積，35歲的郭榮豐已有億萬身價。

40歲的郭榮豐開始涉足政壇，從進入台南市政府擔任機要秘書開始，先後擔任市議員、議會機要秘書、任務型國代等職，期間一度赴美深造。65歲起，郭榮豐在馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣等黨主席任內，前後擔任組發會副主委及考紀會副主委迄今，堪稱政壇長青樹。