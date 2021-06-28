台灣新冠肺炎疫情嚴峻，急需疫苗來舒緩疫情，但目前政府採購疫苗數量卻少之又少，只能靠國外捐贈的疫苗來苦苦支撐，鴻海、慈濟、台積電等民間企業從上個月開始就陸續出現主動要採買疫苗提供民眾施打的聲音，但如同石沉大海，沒收到中央正面的回應，直到近日才陸續與中央談妥購買的相關事宜。

對此，前立委孫大千今(28)日就在臉書上發文指出，民進黨不僅在民間購買疫苗的態度上冷淡，對於各公司的態度也有所不同，並指出面對台積電以及鴻海兩公司的四大雙重標準，狠酸民進黨在救命的事情上也要搞政治算計：

一、態度不同：綠營官員對台積電輪番吹捧，對郭台銘卻冷言冷語，對藍營色彩濃厚的工商協進會更是直接勸阻。

二、標準不同：一樣都是出錢出力，為政府解決疫苗不足的困境。慈濟基金會和工商協進會卻無法比照專案處理。

三、立場不同：明明是同一個政府，為什麼行政院和總統府所表現出來的立場有如天壤之別？

四、邏輯不同：對於外國友邦的疫苗捐贈是多多益善，心存感激。對國內民間團體的疫苗捐贈卻是嫌棄太多會很難處理。

孫大千引述證嚴上人的話：採購疫苗是為了搶救生命。當台灣人民面臨生死關頭，幾乎快要跪求政府提供具有保護力的國外疫苗來救急救命，就拜託民進黨先收起自己內部的派系角力和心中的政治算計吧！