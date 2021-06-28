因美國及伊朗之核協議談判，雙方仍存在嚴重分歧，使得伊朗短期內重返市場的前景暗淡；而全球燃料需求看漲的同時，分析師預期OPEC+將在8月僅微幅增產約50萬桶/日，支撐盤中油價延續前一交易日漲勢；周一 (6/28)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.01美元，報每桶74.06美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.22美元，報每桶76.40美元。(商品行情網)