《國際油價》原油亞洲電子盤續揚 11:092021/06/28 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國及伊朗之核協議談判，雙方仍存在嚴重分歧，使得伊朗短期內重返市場的前景暗淡；而全球燃料需求看漲的同時，分析師預期OPEC+將在8月僅微幅增產約50萬桶/日，支撐盤中油價延續前一交易日漲勢；周一 (6/28)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.01美元，報每桶74.06美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.22美元，報每桶76.40美元。(商品行情網) 《金融》野村證點名金融危機 央行高調打臉 《國際經濟》英國、新加坡開啟數位貿易談判 #全球 #報每桶 #伊朗 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鞏固中俄關係 習普今視訊會晤 04:102021/06/28 產業財經 《商情》美振興經濟計劃 激勵日本橡膠連3漲 10:012021/06/28 財經 北京半導體行業協會：陸晶片國產化 受6因素影響 04:102021/06/28 全球財經 《晨間解盤》傳產為主 電子選股2主軸(倫元投顧提供) 08:032021/06/28 財經 團結在「疫」起 萬豪國際推美食地圖包 09:012021/06/28 生活 最佳個人金融銀行 中信15連霸 04:102021/06/28 金融．稅務 投影機給你大螢幕 04:102021/06/28 時尚消費 《通信網路》代理韓COVID-19快篩獲審查 台嘉碩添動能走高 10:012021/06/28 財經 聯亞藥早盤一度漲逾6％ 台股開盤漲28點 鋼鐵、航運續強 09:122021/06/28 財經 《熱門族群》鎳價漲 不鏽鋼多頭添動能 10:522021/06/28 財經 季底作帳倒數 台股大進擊 04:102021/06/28 財經要聞 財經熱門新聞 傳比特大陸砍單台積電 分析師示警下一波未爆彈 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 核二6月底除役 本周供電能力大減 - 財經 - 工商 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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