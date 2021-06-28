全台疫情緊張，3級警戒已經持續超過一個月，各行各業都因此受到相當大的影響，民眾收入銳減，行政院推出振興4.0要協助生活困難的民眾，但台北市議員王世堅卻認為，政府雖在振興上立意良善，但紓困4.0仍未包含所有應受幫助的民眾，應改為普發現金，才能夠真正解決民怨。

王世堅今(28)日在臉書中指出，紓困4.0有許多方案，相信行政院的用心，但是他認為還是應該要普發現金，這可以省去繁文縟節，也呼籲高所得者不要領，激發社會良善。

王世堅表示，普發現金已有前例可循，並舉例美國拜登政府發1400元美金給美國國民，去年川普政府也發了1200元美金，日本則是10萬日幣。若擔心政府財政，因應新冠疫情，全球政府新增負債相當於前八前的舉債總和，非常時期要用非常手段，政府應該大膽去做，普發現金給民眾讓大家共同好度過本次難關。

王世堅的說法引發網友討論，在其臉書底下留言表示，「不只發1萬元，更重要是後續重建經濟的計劃，我們的政府真的慢很多拍」、「王議員是有良善之心的人，望您能多為這次受疫情之苦的人民爭取幫助渡過難關」、「謝謝世堅哥為大眾謀福利」、「委員說得對，但是你們當家的就是聽不進去」、「你的格局不該只做議員」、「民進黨唯一的清流」。