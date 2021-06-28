美國聯邦航空總署（FAA）已知會波音公司，波音計劃推出的777X型飛機尚未準備好重大認證步驟。FAA警告，「現實地說」，他們不會在2023年中後期之前認證這款機型。

根據路透社所見，FAA上個月13日在致波音（Boeing Co）的信函中，列舉若干問題來回絕這家飛機製造商提出的「型別檢查授權書」（Type Inspection Authorization TIA）核發申請。

這封先前未曝光的信件列舉的顧慮包括數據不足以及欠缺初步安全評估，以至FAA無法進行複審。FAA在信中寫道，「這架飛機還沒準備好接受型別檢查授權書」，並拒絕批准「有限範圍的階段性型別檢查授權書，以及少量的驗證飛行測試計畫」。

FAA今天透過聲明表示：「所有飛機都須達到安全與認證標準，FAA才會予以批准。」

波音自2013年起就在研發這款廣體噴射機，為備受歡迎的777機型的最新款，一度預計於2020年推出供航空業者使用。

波音發言人今天表示，「777X研發過程中，安全依舊是我們的重心和優先要務，我們會對這款飛機進行全面檢測計畫，以驗證其安全性與可靠性，並透過嚴格研發過程來確保達到所有適用的要求」。

777X型飛機將會是波音自兩架737 MAX型客機因軟體瑕疵發生致命墜機，波音與FAA密切關係進而被揭發後，首款獲認證的主要飛機。

印尼獅子航空（Lion Air）與衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）的737 MAX型客機分別於2018年與2019年發生致命空難，奪走346條人命，737 MAX自2019年3月起停飛。

歐洲監管單位已經特別講明，有鑑於737 MAX事故，將格外嚴格地測試777X。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100628