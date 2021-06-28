珠寶大盜陳清課今年3月犯下三重金足成銀樓搶案，他與獄中結識的王雷、彭家華共謀，強盜銀樓價值約3000萬元的金飾，事後3人遭逮，被法院裁定羈押禁見。檢方今偵結，依強盜罪等罪嫌起訴3人。

70歲陳清課去年7月曾購買槍彈，並組裝成改造手槍，期間友人彭家華因缺錢花用，便提議到銀樓搶劫，陳清課、王雷、彭家華事後鎖定新北市三重區的金足成銀樓，觀察蕭姓老闆作息後，在3月18日埋伏下手，衝進銀樓內狹持蕭姓老闆。

起訴書指，彭家華率先衝進銀樓，持辣椒水對蕭姓老闆噴灑，隨後痛毆對方腹背、臉部，並拿走銀樓內門鑰匙，隨即用電線和膠帶綑住蕭姓老闆的手腳，將他關在廚房內。王雷和陳清課則趁機將銀樓內的335台兩（約12公斤）金飾盜竊逃逸。

彭家華、陳清課隨後逃至中和區的住所分配贓物，之後與陳的女友夏萱惠碰面，2人將部份贓物搬放至夏女的汽車，陳清課隨後要求夏女開車到樂華夜市附近，並與王雷碰面交予贓物。

夏女之後開車載著陳清課返回高雄住家，陳清課發現搶劫銀樓已登上媒體版面，便將部份金飾藏在夏女住家的電梯夾層，隨後陳清課就搭乘火車，逃往花蓮。事後4人皆被警方逮捕，查獲約5.6公斤的金飾、改造槍枝。

檢方指出，陳清課涉犯強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，王雷、彭家華則涉犯強盜罪嫌，3人均提起公訴，另外，夏萱惠因全程不知情，因此諭知不起訴處分。5.6公斤的金飾也已發還給蕭姓被害人，其餘犯罪所得將宣告沒收或追徵其價額。