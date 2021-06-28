為協助視障按摩師於嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情期間，可維持生計，勞動部勞動力發展署110年延續提供「視覺功能障礙者從事按摩工作補貼計畫」，符合資格者均可向各縣市政府申請。

臺北市勞動局局長陳信瑜表示，第一批4萬5千元補助，經過勞動部查核後共有652位按摩師符合資格，無須提出申請，已於6月4日直接撥入個人帳戶，期盼可以減輕視障按摩師配合政府防疫需求暫停營業的生活壓力；而110年度新申辦案件，臺北市勞動力重建運用處至截稿日為止己受理96位按摩師申請，並己將審核結果，送勞動部發展署辦理撥款。

此次紓困補助從申請送件、資格審查到核發補助，為了避免群聚導致防疫破口，採取線上作業完成所有程序，如有需要補充證件、印章等證明，亦讓民眾以照片佐證切結的方式辦理，大大提升行政速度；而去年度已列冊之按摩師不再重複申請作業，採用主動查核、撥款入帳的方式，亦讓視障按摩師備感溫馨，按摩師林先生表示連續兩年請領補助的經驗，確實感受到政府在行政效能的提升和用心，這對於出門不便的視障按摩師來說，便利並且免去擔憂染疫的風險。

臺北市勞動局局長陳信瑜表示，目前全國三級警戒將延長至7月12日，按摩服務業順應政策維持停業，許多按摩師憂心解封後疫情影響民眾按摩意願，因此臺北市勞動力重建運用處會於疫情緩解後，辦理視障按摩宣導活動，除提供按摩優惠方案以刺激民眾前往消費，增進按摩師工作機會及收入外，亦會加強防疫措施，使臺北市民安心消費、享受按摩、增強身體免疫力，營造市民與視障按摩產業雙贏的友善城市。