女子經常在各地拍攝裸露照與性愛照，還曾經穿上警察制服拍爆乳照片，也曾在台中大街上與旅館房間外走道拍全裸照片。（翻攝自本人推特）

一名女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口，拍攝三點全露裸照，還將照片放到推特上，照片流出，引發三民一分局長震怒，表示要追究值班人員的責任。該女子28日凌晨1點已到案，還當時穿著拍攝時的連身寬鬆洋裝，步行到警局說明，她向警方說出拍攝裸照動機，是男友心情不好，找刺激讓他開心。

該名拍攝裸照的崔姓女子，27日凌晨約2時帶著粉色口罩，徒步走到派出所旁，打開駝色套後三點全裸，由站在前方的男子拍下裸照，女子事後將照片PO在推特，炫耀「女王說到做到」，並註明「野外露出」、「警局露出」、「高雄露出」等字眼；網友們則熱議瘋傳，大讚「霸氣」、「真是好地方」。

警方28日凌晨1時許確認女子身分，通知她到案說明，全案朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌偵辦，同時一併追究當時值班警員疏失之責，該女子28日凌晨3時許，在推特PO出一篇78字道歉文，全文78字，她表示當時因為酒醉一時興起做出此事，未料引發軒然大波，對於造成員警們的麻煩深感抱歉。

爆乳妹派出所前露三點原因曝光 找刺激讓男友開心。（圖／翻攝自當事人推持）

爆乳女王落網畫面曝光 曾穿警制服自拍、台中街道全裸（民眾提供）

29歲崔女到案說明時向警方表示，因為家住台南的34歲林姓男性友人，心情不好到高雄找她，2人先投宿一家摩鐵，再外出吃飯喝酒，因為自己酒後想找刺激，加上這名林姓友人的心情也不好，剛好附近有派出所，就臨時起意搭小黃過來拍照後就離開。林男表事後示，他沒想到崔女會把照片上傳。

據了解，崔女平時在經營推特頁面，作風相當大膽，經常在各地拍攝裸露照與性愛照，還曾經穿上警察制服拍爆乳照片，也曾在台中大街上與旅館房間外走道拍全裸照片，自我介紹欄更自稱「調教女王」，約有1萬名粉絲追蹤。不過警方認為崔女是在「蹭聲量」，而且事前已在推特預告，全案朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌函送偵辦。

派出所調閱監視器畫面後，發現崔女拍完照片後就離去，全程不到10秒鐘，卻引發三民一分局分局長古瑞麟非常震怒，決定追究值班人員的疏失。