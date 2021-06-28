今天在大聯盟場上道奇以7：1擊退小熊，本場比賽他們派出王牌先發投手柯蕭(Clayton Kershaw)先發，今天他繳出近乎完美的表現，總計投8局被敲4安打僅失1分，狂飆13次三振，只有1次保送，成功拿下本季第9勝，目前戰績是9勝7敗，自責分率3.25，追平烏瑞亞斯(Julio Urias)成為隊上勝投王，本季他非常強勢。

Clayton Kershaw is the best pitcher of this generation. Simple as that. pic.twitter.com/UQkcZkf1PX — The Incline: Dodgers (@TheInclinePod) June 28 2021

今天柯蕭也創下一些紀錄，他的13次三振全是用變化球解決對手，創下聯盟史上第二多，而且在8局投球內101球就有70顆好球，控球相當精準，幾乎讓小熊打者無法攻破，除了在第4局遭到「魔術師」拜耶茲(Javier Baez)擊出陽春炮，整場都讓對方打線靜悄悄。道奇也在第2局狂灌6分穩定軍心。

今天整場都是道奇打線大秀，第2局外野手麥金斯崔(Zach McKinstry)在1好1壞時從小熊投手阿佐雷(​Adbert Alzolay)手中敲出右外野滿貫全壘打，一舉將比分拉到4：0，接著攻勢還沒停，傷癒復出的強打貝林傑(Cody Bellinger)再擊出右外野2分炮讓比數來到6：0，此局就靠這兩棒奠定勝基。

第4局除了拜耶茲從柯蕭手中敲出陽春炮拿下1分，接著小熊都沒能再得分，只能說今天柯蕭真的所向披靡，比賽到了第6局貝林傑在壘上有人時敲出右外野高飛犧牲打，貝茲(Mookie Betts)跑回本壘拿下第7分，比數來到7：1，最後道奇就以此比數獲勝。

本場比賽道奇打線發揮相當平均，貝茲4打數1安打跑回2分、貝林傑2打數1安打有3分打點、騰納(Justin Turner)4打數2安打、麥金斯崔4打數2安打貢獻重要的4分打點，全隊擊出8支安打高效拿下7分，反觀小熊打者靜悄悄，先發投手阿佐雷也無奈吞下敗投，自責分率4.55。