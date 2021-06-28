承擔中國全國各地的碳權交易系統維運的上海環境能源交易所，發佈《關於全國碳排放權交易相關事項的公告》，永豐投信指出，中國碳權交易即將上路，碳權交易將有助中國產業與能源結構低碳化轉型等，帶動綠色產業中國新能源股投資價值。

大姆哥投顧分析，自1960年以來，中國二氧化碳排放量增加近18倍，到2014年中國碳排放量已位居全球首位，大約為美國的2倍，遠比世界其他國家多。近來減碳已成為國際共識，歐美各國已紛紛祭出碳中和藍圖，歐盟目標在2050年實現碳中和；美國總統拜登則提出2035年實現無碳發電，2050年達到碳中和的願景。至於中國則是爭取在2030年以前達到碳排放峰值，並於2060年跟上歐美國家的腳步，實現碳中和的終極目標。

2020年中國電動車銷量達130萬輛，位居全球第一，且截至2020年底，中國總計擁有420萬輛電動車，大型科技企業龍頭也紛紛投入電動車產業供應鏈發展，永豐投信說明，永豐中國科技50大ETF (00887)目前共有41%的電動車概念標的，核心持股中有包括能源替代標的億緯鋰能，與節能低碳標的寧德時代等，及其供應鏈如京東方、韋爾股份股價同時起飛，這些標的不僅是中國電動車，也是全球電動車的重要發展功臣。

台股的寧德時代概念股則如:聚和(6509)、中碳(1723)、精星(8183)、康普(4739)等。