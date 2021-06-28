基於周末新冠送檢數量減少，韓國28日新染疫人數，出現5天以來最少外，且首次又降至500例以下。表定7月1日將鬆綁社交禁令，但由於新變種病毒株Delta染疫者日增，故是否會影響解禁決定，韓國政府正在觀察。

28日，根據韓國政府最新統計，每日新確診者數為501例，大首爾區就占了73%。其中，包括472例本土感染，染疫總數增至15.5餘萬人。由於又增兩位死亡，疫歿者總數也增至2,015人，至於新冠肺炎致死率則為1.3%。

新確診數從23日起，就飆升至600位以上。

目前尚未修正的新規定是，從7月1日開始疫情管制分成4級，大首爾地區在2級以下，區域內的餐廳與咖啡店，打烊時間可望從目前晚上10點延至午夜時分。至於夜店等聲色場所將恢復營業，同時，大首爾區5人或以上群聚，提高至6人，然後在7月14日之後，再增至8人。

在7月前兩星期期間，韓國其它地區先行試辦，商業限制將全面解除，民眾也可以群聚。

韓國自2月26日開始接種新冠疫苗以來，已共有3成約1500多萬民眾，至少已打過1劑疫苗。韓國政府希望在9月之前，為3600萬人接種疫苗，11月前就可實現群體免疫。

韓國目前使用4種新冠疫苗，分別是牛津AZ、輝瑞BNT、莫德納與嬌生。