士紙(1903)受惠本業營運好轉，配合出售營建房地收入挹注，帶動整體營運績效明顯轉佳，股價24日觸及78.8元的10月高點後，雖因造紙股回檔而修正回測70元支撐，今（28）日在買盤敲進下開高走高，勁揚6.69％至75元，在造紙股中獨紅。

士紙因近期股價漲幅及交易量達注意交易資訊標準，公司依規定公布自結財報，2021年5月合併營收0.72億元，月增達4.28倍、年增近4.32倍，稅後淨利0.18億元、年增達2.29倍，每股盈餘（EPS）0.07元，遠優於去年同期約0.03元。

而士紙首季合併營收1.3億元，季增近2.03倍、年增近2.36倍，創6年高點，毛利率57.94％、營益率19.74％，本業暌違近12年半首度轉盈，並雙創逾33年高點。稅後淨利0.97億元、每股盈餘（EPS）0.38元，為近9年半來首度轉盈、獲利創近14年高點。

士紙今年以來動能顯著好轉，除了本業的「獅子寶寶」濕紙巾、「氧顏森活」面膜、保養品及防疫清潔用品等消費品事業拓展有成，海內外銷售市場增加帶動業績動能轉佳外，不動產開發事業首季亦有出售房地收入0.83億元挹注，帶動整體營運大幅轉盈。

此外，士紙原士林廠員工宿舍的陽光士林珮柏旅館，因應去年疫情爆發、邊境管制造成衝擊，已於去年12月14日轉型防疫旅館，可望挹注穩健營收貢獻，未來將持續整合集團各項資源，進一步擴大營收及住房率。

至於市場關注的資產活化方面，士紙士林廠開發案預計年底前確定計畫內容，敲定商辦、商場及住宅規畫比重。五號倉庫旅館都更案預計第三季動工興建，未來委託國際連鎖飯店品牌經營管理。福德路自有土地及光華段林地合建案則預計第四季動工興建。

而士紙與萬海為關係企業、持股萬海1.35％，萬海航運社會福利慈善事業基金會為持股6.97％的士紙最大單一股東，雖然為長期投資持有、無處分計畫，股價上漲不影響財報每股盈餘表現，但股利收入可穩定挹注業外收益。