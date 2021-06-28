《港股》港交所13；30恢復交易 11:262021/06/28 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港天文台28日上午11點05分改發紅色暴雨警告，根據港交所規定，若上午11點至上午11點30分解除黑色暴雨警告，則下午1點30分恢復交易。 看企鵝的日子 跟著探險家的腳步呼吸南極 大陸碳交易 估2030年達千億人民幣 #恢復交易 #港交所 #上午 #暴雨 #警告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸碳交易將上路 規模逾4千億人民幣 04:102021/06/28 全球財經 《電腦設備》安勤填息逾3成 射3箭拚返成長 10:352021/06/28 財經 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五）【14】 09:302021/06/28 兩岸史話 塞港、缺櫃 衝擊機械業外銷 04:102021/06/28 財經要聞 停紅線挨罰900元竟提告 法官打臉「你家住附近」敗訴 10:442021/06/28 社會 不完滿的完成（上）--〈如何學作羅霈穎的哥哥〉後記 04:102021/06/28 藝文副刊 今年海運景氣 陽明前董座：先跳後站 04:102021/06/28 財經焦點 NBA》選帥挨批加上爭冠疑慮 名記爆利拉德想走了 10:062021/06/28 體育 醫籲：使用吸入劑氣喘用藥 可望緩解COVID-19症狀 04:102021/06/28 財經焦點 大叔約賣春女「人與人連結」 飯店內傳淫聲引警上門 09:562021/06/28 社會 爆乳女王警所前裸拍黑森林照落網 辯：酒醉一時好玩 07:262021/06/28 社會 財經熱門新聞 傳比特大陸砍單台積電 分析師示警下一波未爆彈 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 核二6月底除役 本周供電能力大減 - 財經 - 工商 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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