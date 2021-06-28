屏東東港分局員警昨晚巡邏經過船頭路一處鐵皮屋時，發現前方停放多台自小客車，員警立即察覺有異入內察看，竟然發現王姓男子等6人在內群聚拉K，桌上還放著K他命毒品，其中5人未戴口罩，警方立刻喝令對方不准動，經呼叫警力支援後全數逮捕，員警不禁大罵，都什麼時候了還一起吸毒，目前已依傳染病防治法告發，群聚部分每人6萬元，未戴口罩罰3000元，至少要付37萬元代價，並依法送辦。

屏東6男無視Delta入侵還一起拉K，先罰37萬。(宋原彰翻攝)

據了解，東港分局東港派出所所長吳東儒、警員孫從維2員，於27日0時許執行擴大臨檢勤務，在東港鎮船頭路某處鐵皮屋外，發現停放多輛自小客車，員警直覺可疑隨即下車查看，所長在門口就聞到濃厚的K他命味道，經入內後發現共有6名男子，僅1人配戴口罩，已違反未配戴口罩且室內不得5人以上群聚之事實，另現場查扣K他命3小包、K盤及分裝袋，員警隨即將6人帶返所採尿送驗。

屏東6男無視Delta入侵還一起拉K，先罰37萬。(宋原彰翻攝)

警方表示，現場發現26歲王姓男子持有K他命3小包（毛重2.96公克）、K盤1個及分裝袋1只，王男另與24歲劉男、32歲鄭男等3人一起吸食K他命、另3人否認吸食，員警將6人全部採集尿液送驗；另違反傳染病防治法部分，依規定開立舉發通知書，送請衛生局裁處。

東港警分局長林文煜呼籲，本縣新冠狀肺炎疫情持續升溫，連日來皆有民眾確診，非必要應避免外出，並切勿群聚及從事不法行為。另於疫情期間警察對於治安、交通工作不會鬆懈，呼籲民眾如發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡，共同打擊不法。

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