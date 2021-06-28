桃園環保局自明年1月起，觀音灰渣廠處理垃圾焚化底渣後產出焚化再生粒料，改採標售方式提供，已獲5家在地混凝土預拌業投標參與，不僅供作天然砂石替代材料減少天然資源開採，桃園每年約6萬噸焚化再生粒料，將為桃園市府創造每年約300萬元的收入。

桃園市環保局長呂理德表示，過去焚化再生粒料無償供應給產業界使用，桃園市明年起將改採標售方式辦理且是全國唯一，採使用者付費方式供給焚化再生粒料，收費也是彰顯材料本身的經濟價值，也徹底實踐循環經濟的精神。

呂理德提到，垃圾焚化後底渣約佔15％，觀音灰渣廠自2012年起執行底渣再利用，產製出符合環保規範的再生粒料，並應用在工程回填材料上，為了嚴格把關品質與去化流向管制，環保局2018年起訂定「桃園市公共工程使用再生粒料作業原則」，2019年增修訂「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」規範桃園市公共工程及管挖工程，均須回填摻配焚化後再生粒料，在實施管制使用再生粒料專用設備廠制度下，累計用量高達40萬噸。

呂理德說，過去大家不敢用、不會用，但經過這幾年跟工務局合作下，推動實際的工程案例，讓許多相關工程單位如設計、監造、施工等廠商，都瞭解到材料的性質，化解疑慮後，成了詢問度很高的產品，未來桃園市政府公共工程均依規範摻配使用再生材料，桃園每年約6萬噸焚化再生粒料，完全標售將可為市庫帶來300萬元的收入，官方建立材料適才適所地管理，產業瞭解廢棄物只要經過妥善處理後，再利用同樣可以創造經濟價值，達成資源循環目的。