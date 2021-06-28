中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）發布6月消費者信心指數（CCI）調查的總數為70.48點，與上月相較下降4.4點，六項分項指標中僅一項上升、五項下降，唯一上升的就是「未來半年投資股票時機」的48.5點、較上月上升2.5點，顯示股市不畏疫情，散戶仍看好。

台經中心表示，6月「未來半年投資股票時機」48.5點，較5月上升2.5點，其他五項指標中，下降幅度最多是「未來半年購買耐久性財貨時機」94.25點、較上月下降16.45點，下降幅度第二是「未來半年家庭經濟狀況」的87.2點、較上月下降4.55點。

下降幅度第三是「未來半年國內就業機會」66.25點、較上月下降4點，下降幅度第四是「未來半年國內經濟景氣」86.8點、較上月下降2.45點，下降幅度最少是「未來半年國內物價水準」39.85點、較上月下降1.5點。從絕對水準來看，六項指標皆偏向悲觀（100點之下）。

「購買房地產時機」指標6月為113.05點、較5月下降2.5點。「目前健康狀況」指標為82.9點，較上月下降2點。「預期健康狀況」指標為77.35點、較上月下降7.65點。

另台灣能源安全指標（TESI）第一季為82.3點，較去年第四季的70.8增加11.5點，但與去年第一季的86.3相比則是減少4點。

6月CCI由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司、台灣房屋及台達電子文教基金會調查協辦。調查期間為6月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2955位台灣地區20歲以上民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。