暑假宅家不無聊，打遊戲也能贏得電競戰鬥裝備！為鼓勵民眾能在疫情期間耐心待在家，ROG玩家共和國宣布舉辦「ROG線上防疫電競賽」，《英雄聯盟》與《跑跑卡丁車》兩大熱門趣味賽事於7月5日起接力登場，邀請年滿15歲玩家報名，秀出「天生無懼」熱血精神與遊戲操作，最終四強賽更安排專業主播、賽評線上轉播，與玩家共享榮耀時刻！

ROG玩家共和國公布《跑跑卡丁車》冠軍獎項為TUF Gaming VG27AQL1A電競螢幕(價值NT$ 12900)與遊戲虛寶；《英雄聯盟》冠軍隊伍可獲ROG FALCHION 65%無線電競鍵盤5組(總價值NT$22950)；選手完賽加碼抽可偵測心率、運動血氧的ASUS VivoWatch SP健康錶！而不僅比賽玩家有好禮，收看比賽的觀眾亦有好禮，關注賽事直播即可抽ASUS DUAL-RTX3060-O12G V2顯示卡(價值NT$13990)，及ROG STRIX B560-F GAMING WIFI電競主機板(價值NT$ 5490)與多項宅家防疫利器。「ROG線上防疫電競賽」即日起報名開跑(7月4日截止)。