國內三級警戒延長至7月12日，對此，前綠委沈富雄引昨日雙北和全國新確診數字表示，台灣的表現應當全球模範生而無愧，怎會繼續延展警戒，他更胡謅一首五言歪詩來表達自己無言以對心情。

沈富雄今（28日）在臉書發文表示，今天原是三級警戒的最後一天，不料，昏庸的政府卻於上週宣布，今天是另一個三級警戒再延兩週開始的日子，沈更引用昨天新確診數字88/33/41（全國/北市/新北），表示如此漂亮的數字足當全球的模範生而無愧，卻被用來做為展延警戒的佐證，如果這不是國際級的笑話？什麼才是。

對此，沈直言，自己跪求無門，無言以對，只有胡謅一首五言歪詩以為證：購苗一團糟，殺毒用牛刀，昏君不知過，百姓如芻狗。有些網友也在其po文底下留言表示，「真的該解封了，往後10年都是與病毒共處」、「不知道有多少人，為了下一餐在哪裡而煩惱。不知道有多少人，為了下一個月的房租在哪裡而憂心」、「沈醫師評估7/12後中央還會再繼續延長三級嗎」。

沈富雄25日也曾在政論節目《少康戰情室》中提出相類似觀點，稱台灣每百萬人口的確診案例，掉到76個，因為台灣約2400萬人口，76除以24，只有3，從這來看，等於沒有疫情了；這麼漂亮的數目字，指揮中心還堅持不可解封，國民黨也一樣，沒有一個人敢說要解封，他認為這個政府跟國家笨死了，沒有一個用腦筋的、沒有一個有膽識的。