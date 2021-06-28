李男日前回到過去的住處附近，刺破鄰居的小貨車輪胎，隨後又回到現場，持沾汽油的毛巾縱火。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名50多歲李姓男子，疑與經營殯葬業的楊姓鄰居長期不合，曾爆發多次口角，最後忍不住搬離社區，沒想到李男懷恨在心，趁著防疫期間，人煙稀少，回到過去的住處附近，刺破楊男的小貨車輪胎，隨後又回到現場，持沾汽油的毛巾縱火。所幸楊男發現濃煙及火苗後即時滅火，未釀成傷亡。不過李男被逮後，不但不承認是自己所為，還辯稱「防疫期間自己都乖乖待在家」。

警方表示，李男7日凌晨，騎著機車在自強街上，持不明利器毀損楊男停在家附近的自用小貨車左前輪，隨後逃離現場，半小時後，他再次返回現場，並在對街防火巷內，持毛巾沾附機車油箱內的汽油，並將毛巾覆蓋到毀損的輪胎上點火引燃後離開。

監視器畫面顯示，深夜街上人煙稀少，楊男鬼鬼祟祟騎進巷內，停下車後，拿出毛巾沾上預藏的汽油，慢慢接近楊男的小貨車，並將毛巾往已被割破的輪胎一丟，點火燃燒。當時楊男剛好從家門外出抽菸，發現停小貨車突然冒出濃煙及火苗，趕緊提著水桶潑灑，即時撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡及財物損失。

警方循路口監視器將李男逮捕到案時，李男不斷搖頭向警方辯解，疫情期間都在家中，沒有出門，更沒有到對方家門口破壞車輛，經比對安全帽等相關證據才肯承認。

警方調查發現，李男和楊男曾是鄰居，他曾不滿對方經營殯葬業發出噪音，向警方檢舉，雙方爆發多次口角衝突，雖然後來搬離社區，不過長期因許多不愉快彼此已有嫌隙，疑似心有不甘，7日晚上11點多，才會連續2次上門破壞對方的車。本案也將依毀損及縱火罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363