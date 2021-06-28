新的大學考招制度明年起實施，分科測驗成績呈現方式由100分制改為45級分制，並取消過去指考學測國文、英文、數學乙等考科。不過民間教團今天發布新聞稿指出，這樣的改變將造成亂象，並嚴重影響學生權益，強烈呼籲教育部及招聯會趕緊踩煞車，恢復使用百分制及國文、英文、數學乙等考科。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟、十二年國教家長聯盟等團體今天發布共同新聞稿說，學測成績做為申請入學二階甄試的門檻，採用級分制尚可接受，但考試入學以分科測驗成績決定錄取名單，採用級分制不符評量原理。

招聯會說有做過模擬，加上一些超額比序條件，就可以比得出來，真的比不出來時，就增額錄取。教育團體認為，這些超額比序條件將造成模糊空間，令考生更為焦慮，如果總分相同後比單科，那該加強哪一科呢？去年學測數學滿級分的人數過多，造成通過理工科申請一篩的決定科目為國文，那有志於理工科的學生是否要加強國文呢？

他們認為，採用級分制，因為每一級分的人數很多，如果數學題目較難，那數學較強的學生就獲益；如果數學題目較簡單，那國文較強的學生就獲益，這樣是公平的嗎？

教育團體擔心，「比不出來就增額錄取」將造成各大學校系的困擾，有些校系因為設備有限，根本不能容納更多學生，如果一定要增額錄取，教育部就得提供更多的資源，例如牙醫系的機台數目就限制了招收學生人數，教育部準備好了嗎？

此外，對於分科測驗取消國文、英文、數學乙，如要納入考試入學的比序則採計學測成績一事，教育團體也認為極為不妥。教育團體表示，學測和分科測驗屬性不同，前者是檢視考生的基本能力，作為門檻的依據，題目應為中間偏易，後者則是要鑑別考生的實力，題目應為中間偏難，讓考生有發揮的機會，兩者混用違反了評量原理。

對於國教行動聯盟的建議，招聯會回應，正廣泛蒐集意見，以作為下一階段考招制度是否調整的參考。