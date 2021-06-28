國內新冠疫情趨緩，已連三天本土確診僅兩位數，民眾也放鬆警戒，觀光景點湧現出遊人潮，通往日月潭的道路還塞車，讓指揮中心副指揮官陳宗彥非常憂心，陳宗彥說，一旦以為疫情控制、放鬆警戒、出現報復性出遊或群聚，這3件事若發生，疫情就會再次肆虐，且伴隨著印度Delta變種病毒，威脅台灣。

陳宗彥昨天下午在臉書發文，坦言對假日出現零星出遊人潮相當憂心，「說好的要一起撐住台灣、分擔醫護人員壓力、保護家人安全、不讓自己的放縱，變成他人的沉重，都忘記了嗎？」並指出疫情指揮中心、各縣市的防疫人員、軍警消、醫護團隊跟清消人員，已經很久沒有休息，大家都很想念家人、想放鬆出遊，但是每個人都還在崗位上堅持著，在壓力下盡忠職守。

陳宗彥表示，很多人都辛苦地撐著台灣，因為疫苗施打率還不到安心的程度，更因為幾個地區仍遭到病毒肆虐、印度Delta變種病毒入侵，戰況激烈，這場戰役還在進行中。

陳宗彥表示，一再提醒不能讓疫情反覆、台灣沒有放鬆的本錢，從國外抗疫的例證都在告誡我們，一旦以為疫情控制了、民眾放鬆警戒、出現報復性的出遊或群聚，疫情就會再次肆虐，且伴隨著變種病毒或更多的威脅，國家社會都要付出更多的代價與時間。

陳宗彥表示，目前疫情的穩定，是轉折點不是終點，舊的病毒尚未撲滅，變種病毒已經來襲，現在台灣還是三級警戒，若不斷有人臨陣脫逃、自我放縱，所有的努力會付之一炬，因此拜託國人戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、避免群聚，再撐一下，全國一命不分彼此。