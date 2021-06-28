航運類股28日持續為台股的交投重心，貨櫃三雄氣勢如虹，萬海（2615）、長榮（2603）、陽明（2609）齊亮紅燈漲停，目前僅陽明打開，漲幅9.6％，另有包括中櫃（2613）、中航（2612）、新興（2605）等多檔齊漲停，上市航運類股目前漲幅8％、上櫃航運類股漲幅逾5％，與鋼鐵股並列盤面兩大強勢族群。

法人預期，如以目前航運股的獲利、本益比及股價表現的氣勢來說，或有可能繼續挑戰周K連8紅，隨後即使短線漲幅較大、技術面呈乖離而稍做修正或整理，也不見得不會再繼續往上漲，主因是貨櫃航運股獲利大爆發、且因本益比還很低，「除業績行情外，就怕放空者一直放空被軋」。

法人表示，貨櫃航運的外溢效果也擴散至散裝航運、貨攬、貨運、航空股，整個類股上漲有族群性，這也是航運股能夠成為目前台股最強主流類股，一項非常重要的充分且必要條件。雖散裝公司因低價契約致目前獲利尚未大好，但預期未來獲利可望大幅成長，且在貨櫃航運股領軍下，整個航運股交互輪動大漲，「不再只有貨櫃三雄及台驊等四檔牌咖自己玩自己的，氣勢才會如此強」。