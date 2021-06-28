【旅奇傳媒/編輯部報導】古文明的迷人之處，就在於從歷史、建築、雕刻、壁畫中找到串連古今的蛛絲馬跡，從中窺得天文地理與人文風土。位於埃及吉薩省薩卡拉的烏納斯金字塔（Pyramid of Unas），被建造於前24世紀，為埃及第五王朝法老烏納斯的陵墓，是埃及古王國時期完成的皇家金字塔中最小的一座，目前仍然保留著金字塔堤道，也是埃及保存最完好的建築堤道。

烏納斯金字塔高43公尺，基座57.5公尺，規模相當巨大。這個金字塔因內部的墓地而知名，法國考古學家馬伯樂於1881年首次進入金字塔內部的墓室，發現墓室的墻壁上刻有文字，也就是被人們所稱謂的「金字塔文」。

除了發現大量文字外，墓室裏還找到一具有頭骨、右臂和脛骨的木乃伊。探究其因推測，古埃及人非常崇拜掌管天空的神祗，他們也堅信居於身體裡的靈魂，最終歸宿是回到蒼穹的天空，為此法老們傾盡各種手段，只為了能追隨太陽神而永生！

▲烏納斯金字塔牆壁上的象形文字。 圖：shutterstock╱來源

首先是製造木乃伊，古埃及人認為人由軀體和靈魂構成，即使在往生的世界裡，亡靈仍需要自己的軀體，只要保存住肉體，讓靈魂有棲身之處，死者就能轉世再生。因此他們用鹽水、香料、膏油、麻布等物將死去的法老製成木乃伊，再放置到密不透風的墓中，就可長年不朽，靜靜等待著靈魂重新回來依附於肉體。

古埃及人們又意識到人的複活只能在冥界，而不是在人間，即便木乃伊與靈魂的重新組合，也不能使法老重新回到人世，只能永遠生活在地宮。所以法老開始為自己修建金字塔，造型如同通天的階梯，靈魂由此升天追隨永恆的太陽神，還以「視死如生」的態度，在金字塔里擺放各式各樣生前的用品，便於自己復活後享用，從此可以理解在全球各地的墓穴裡，總能有相同的生活物品或珍貴珠寶陪葬。

號稱「神之子」的法老，在真正面對死亡時也跟凡人一樣，顯得無力與渺小。為了讓自己的複活之路更為順利，第五王朝的法老烏納斯在生前為自己挑選被稱作「金字塔銘文」的咒語，並且在埃及歷史上首次將咒語刻在墓室牆面上，改變了法老金字塔的墓葬藝術，從此之後，所有的皇家金字塔都配有咒語。

▲烏納斯金字塔中的金字塔文。 圖：shutterstock╱來源

烏納斯金字塔內共有227條咒語，含義眾多，有的表達了法老進入眾神所在天國的堅強意願，比如「啊，烏納斯，你不是以死的狀態離去，你是活著離開。願你端坐在奧西里斯的王座上，手握權杖統治人間」。有的則描寫了法老靈魂離開墓室，準備登上天國時大自然的驟變和神的反應，如「天空烏雲密佈，星星沒了踪影，支撐天的柱子在震顫，支撐地的骨架在抖動。那些忙碌著的神停了下來、靜了下來，他們看見了烏納斯。」等等許多歌詠與召喚的詞句。

目前已知的金字塔銘文的咒語一共有七百多種，雖並不是每一位法老都刻寫相同的咒語，法老們在刻寫金字塔銘文上是各自挑選所愛，但由於每一個咒語都是獨立的，所以銘文總體上沒有連貫性，還會自相矛盾，但也能看出所有國王們的心願。身為人類後代子孫，往前追溯這些古老祖先們的心思與智慧之處，還真的相當迷人呢！

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