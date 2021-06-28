聯亞藥(6562)母公司聯亞生技新冠疫苗二期臨床試驗期中分析報告，顯示疫苗安全性與耐受性良好。若以同樣國產自製新冠疫苗的數字來相比，血清陽轉率(seroconversion rate)及中和抗體效價都低於高端的表現。今日聯亞藥開高後衝至281元，高檔賣壓出現，股價由紅翻黑，跌幅超過5%。

由聯亞生技新冠疫苗二期臨床期中數字與高端來相比，血清陽轉率(seroconversion rate)在成年施打疫苗組為95.65%，中和抗體效價為102.3，都比高端99.9%、662來得低。另外，聯亞生技在免疫原性反應方面，18至65歲成人接種2劑後血清陽轉率為95.65%，中和抗體幾何平均效價(GMT titer)為102.3，也比高端99.9%及662要來得低。

不過，無論是高端還是聯亞生技對於疫苗的保護力都沒有談到，現階段兩家國產疫苗都只有進行到二期臨床，皆表示將申請EUA，外界對台灣自製的國產疫苗到底有沒有保護力還是有不少的爭議，未來到底會有多少民眾有信心想要打國產疫苗還需要觀察。

高端疫苗在短短的1年半時間內，挾著台灣本土牌疫苗題材，股價最多飆漲了13倍，引發各界爭論後，股價漲勢停歇才開始修正，今日多空在平盤269.5元處展開攻防。高端已在6月15日向衛福部食藥署申請高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權(EUA)。

聯亞藥在6月23日上興櫃，挾著母公司聯亞生技新冠疫苗二期期中分析即將公開，股價由30元，最高飆至300元，大漲了10倍，引發金管會開口要查，在聯亞生技發布報告後，今日最高曾至281元，高檔賣壓不斷湧現，盤中跌幅越來越深，跌幅在5%以上。