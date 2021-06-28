多頭氣盛，台股進逼17600點！美股漲不停，台股今天指數跳空開高，不過中小型電子股因結帳賣壓出籠，且台積電(2330)股價走弱，拖累半導體個股，致使台股指數一度翻黑，所幸鋼鐵及航運類股續強，燁輝(2023)、長榮(2603)、春雨(2012)、聚亨(2022)、彰源(2030)、新興(2605)、萬海(2615)、宅配通(2642)、唐榮(2035)、青鋼(8930)盤中股價強攻漲停板，且中場過後，聯發科(2454)、瑞昱(2379)、晶豪科(3006)等IC設計股轉強，為台股撐住多頭氣勢，指數回測後反轉向上進逼17600點，截至11點15分為止，加權股價指數約17591.91點，上漲88.92點，成交量約3026.25億元，OTC指數為213.58點，上漲1.18點，成交量約538.28億元。

今天盤中上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲8.04%，其次是鋼鐵類股及電線電纜類股，分別上漲4.07%及3.74%，表現較差者為觀光類股、玻璃類股及百貨類股，其中觀光類股下跌1.9%，玻璃類股下跌1.2%，百貨類股下跌1.09%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲8.06%，表現最差為觀光類股，下跌1.84%。

就技術面來看，上週台股指數先下後上，多頭持續攻高，終場加權股價指數以17502.99點作收，17318.54點作收，累計一周上漲184.45點，漲幅約1.06%，周K連6紅，日均量為4958.8億元，OTC收盤指數為212.4點，累計一周上漲2.49點，漲幅為1.19%，周K連6紅，日均量約849.33億元；今天台股在航運股持續強攻帶動下，指數以高盤開出，雖然盤中一度翻黑，但多頭氣盛，盤中指數站上17550點，台股越濄6月18日高點17147點後，指數持續緩步攻高，短線技術面呈現多方態勢，若指數能守穩上周五跳空多方缺口(17471點到17439點)，有機會進一步挑戰歷史高點17709點。

分析師表示，隨著歐美疫苗施打順利疫情已有所趨緩，且基建計畫達成協議，有助經濟加速復甦，台灣方面疫情利空淡化，且時序進入第三季電子傳統旺季，經濟基本面展望仍佳，加上季底法人作帳，以及7月股東會行情，預期台股維持強勢類股輪動，建議擇優偏多布局報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股等，選股以晶圓代工、歐美解封概念股及車用晶片舒緩的汽車零組件類股勝率較高。

景碩(3189)為國內專業IC載板製造廠商，受惠於5G手機滲透率攀升，BT載板手機客戶Qualcomm及MTK訂單持續成長，而Micron記憶體需求亦開始拉貨，上調今年第2季營收及毛利率，且展望今年第3季進入傳統iPhone拉貨旺季，預估營收獲利進一步提升。