1名網友無奈陳述「阿嬤逼我啃老」，他說阿嬤是從小是千金小姐、不愁吃穿，現在更有好幾處房產正收租中，最近因疫情，阿嬤擔心他外出工作有風險，竟要求他辭去工作，並匯給他幾百萬零用錢花用，阿嬤還說他是長孫，將來要「捧斗」，因此身體要加注意；網友們則紛紛喊，「阿嬤還缺孫子嗎？」

1名網友先前在Dcard上發文詢問大家當啃老族到幾歲？而另名網友特別對此發文回應，他說他的阿嬤是當地地主的獨生女，在他有記憶以來，阿嬤就有2棟電梯大樓收租，每年都會再買店面，最近才剛買新店面，而他先前買了1輛休旅車，某天載阿嬤去醫院時，阿嬤罵他的車太爛、太老氣，因此出錢讓他買BMW 7系列車款。

1名相當有前的阿嬤擔心孫子外出工作有染疫風險，竟要求對方辭去工作，並匯給幾百萬零用錢給孫子花用。（翻攝自Dcard）

此外，該網友說，因為疫情關係，阿嬤擔心他去外頭上班，會有染疫風險，也可以傳染給她，阿嬤因為要求他辭職不上班，並匯了幾百萬給他花用，還說他是長孫，以後要幫阿嬤捧斗（長孫在喪禮拿香爐），因此健康要顧好；原PO最後在文章中強調「不是我想啃老，但老人家怕我出門工作染疫傳染給她，我也很無奈。」

許多網友則留言說，「你阿嬤缺孫子嗎，還是我們兩個交換一下」、「我可以許願當阿嬤的孫女嗎」、「奶奶我不想努力了收金孫嗎？」「請問有全職陪阿嬤的工作嗎？」「你阿嬤缺伴嗎，我把我阿公介紹給妳阿嬤」、「我當你老婆好嗎」；也有不少人說原PO的內容太過誇張，質疑內容真實性。