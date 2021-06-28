國產疫苗7月通過緊急使用授權（EUA）的目標恐怕要往後延了，食藥署長吳秀梅今天證實，兩周前已提交緊急使用授權申請的高端疫苗，因尚有重要技術性資料未補齊，原訂7月初進行審查的目標將延至7月底進行。

聯亞生技昨公布二期臨床試驗的期中報告，其血清陽轉率達95.65％，中和抗體效價（GMT titer）為102.3，而高端疫苗於6月10日公布的中和抗體效價值為662，血清陽轉率為99.8％。

為審查國產疫苗的緊急使用授權，食藥署於本月10日公告EUA審查標準，將以國內200名施打AZ疫苗的醫護人員當作對照組，比較兩者之間的抗體效價、血清陽轉率等，只要數據皆不遜於AZ即可放行。

原先吳秀梅指出，等200名AZ疫苗的對照組數據出爐後就可召開專家會議進行審查，最快6月底、7月初就能進行，但今天她卻說因高端疫苗尚有技術性資料未補齊，還要等業者補完資料後才能進行審查，因此最快要在7月底才能審查。

至於是哪些技術性資料有缺？吳秀梅僅說是重要的技術性資料，目前已發文請廠商盡速補件，而且補件完後還要有實驗室能夠配合審查，因此國產疫苗的上路時程，可能將被迫延後。