男星李榮浩不但歌聲好還會創作，他2013年出道，隔年便拿下金曲獎包含最佳新人獎等5大獎項，不只擁有大票粉絲，還贏得小天后芳心，李榮浩2019年宣布跟楊丞琳結婚，可惜新婚沒多久，就因疫情關係長期分隔兩地，社群上少有兩人放閃照，但偶爾出現李榮浩的生活紀錄照，昨他就上傳一張個人照，自覺拍得不錯，想送給粉絲們，不料引發抱怨，請他「還是留給嫂子用吧」。

李榮浩與楊丞琳不過結婚1年多，就因疫情在全球爆發的關係，只能分隔兩地，且一分開就超過300天，就連楊丞琳在台北開20周年演唱會，李榮浩都只視訊連線參加，所幸「偽單身」的日子，終於在今年1月楊丞琳飛對岸時解除，但很快她又因工作飛回台灣，兩人不知何時才能再相守。

李榮浩難得更新社群分享新照，沒想到被一面倒挑剔。(翻攝自李榮浩微博)

李榮浩又回歸一個人的生活，更新社群的速度又慢了下來，但昨天(6/27)他難得更新微博，貼出一張自拍照，照片中他修剪了頭髮，成了稍長的平頭，身上穿了白淨素T，坐在轎車內一臉酷樣，肩膀又寬、身材又結實，感覺鍛鍊有成。

李榮浩貼出自拍照，自信表示：「屏保(手機桌布)來了，拿去用」，不料粉絲們根本沒多在乎，反倒抱怨留言「這是啥重新拍」、「是不是拍得有點隨意啊，李老師」、「你這是加了什麼濾鏡」、「我怎麼感覺你胖了」，還有人直接嫌棄「李榮浩分享了一張很憔悴的照片讓粉絲做屏保」、「你這個臉剛好在時間那個位置，換一個」、「謝謝你，可我要16*9的」，面對挑剔聲浪，李榮浩哭笑不得，只好自我檢討回應：「評論罵爆了，好，行，行」，笑爆眾人。