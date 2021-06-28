紓困4.0上路之際，並未補漏部分工時、鐘點制教師困境，經多位立委要求後才補足。但民眾黨立委賴香伶今日表示，近日又接獲工讀生陳情，指因雇主未依法為勞工投保就業保險，導致無法申領補貼，希望勞動部應儘速補破網，讓未納保勞工提供工作事實資料佐證後申領。

賴香伶指出，在立委多次要求下，勞動部終於在6月24日宣布讓部分工時勞工請領一萬元生活補貼，並自今日(28日)上午10點在「勞動部部分工時受雇勞工生活補貼網」開放受理申請，若雇主有投保就業保險的部分工時勞工、工讀生，可盡速上網申請。

賴香伶說，但因部分雇主並未依法替所屬的部分工時勞工加保就業保險，導致未納保勞工無法請領補貼，近日也接獲部分年輕學生陳情，表明自己在4月30日前有工作事實，但因雇主沒納保，無法領取補助，雖然有可能透過民事訴訟求償，但訴訟曠日，勞工也屬弱勢，無法解救疫情對生計的燃眉之急。

賴香伶呼籲，勞動部應放寬資格認定，若雇主沒有依法為勞工投保就業保險，若勞工可提供工作事實資料佐證，也應可請領這項部分工時受雇勞工生活補貼，事後勞動部也可透過勞檢等方式查核雇主是否有未依法投保情況，也有利於宣導雇主應替部分工時勞工加入就業保險，對勞工更有保障。

賴香伶表示，《就業保險法》第38條第1項規定，投保單位違反規定未替勞工投保者，除處10倍罰鍰外，「勞工因此所受之損失，並應由投保單位依本法規定之給付標準賠償之」，勞動部發給未納保勞工津貼後，依法可啟動代位求償機制，向雇主索賠。也請政府應盡速補破網，別因雇主違法不納保，導致弱勢勞工受害。