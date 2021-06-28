大陸免稅零售商中國中免上週向港交所遞交上市申請，帶動中免A股股價28日大幅高漲逾4％，最高來到人民幣（下同）309.96元。路透旗下IFR引述知情人士透露，中國中免預計集資70億至100億美元。

文件顯示，該公司集資所得，預計將用於於拓展海外管道、鞏固國內管道、促進產業鏈延伸、改善供應鏈效率、升級訊息技術系統、市場推廣和完善會員體系，以及流動資金及一般公司用途。

中國中免公告，已於6月25日向香港聯交所遞交了本次發行上市的申請。招股書披露，截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，該公司收入分別為346.2億元、480.1億元及526億元，淨利潤分別為38.67億元、54.71億元及71.1億元。由2018年至2020年，收入按複合年增長率 23.3％增長，而淨利潤則按複合年增長率35.6％增長。

中國中免在公告中表示，2021年第一季隨著大陸疫情得到有效防控，加上海南離島免稅新政實施的政策機遇，公司經營業績實現大幅增長。第一季收入達181.34億元，較上年同期79.72億元增長逾一倍。另，第一季的盈利達34.28億元，上年同期則是虧損3.99億元。