隨著通膨數據上揚與轉好的經濟數據，投資市場會持續檢視央行的政策立場，可預期波動度也將隨之增加。富達國際表示，此時個股篩選與主題選擇更顯重要，要注意投資標的是否可安度短期波動的檢視，而且有長期的趨勢成長做後盾，目前仍看好經濟重啟題材。 近周市場隨著「通膨」議題波動，富達國際表示，美國聯準會釋出升息時間點可能提前的訊息，加上美國個人消費支出物價指數漲幅可觀，金融市場隨之震盪。但隨著主席鮑威爾的安撫言論，與穩定的美國十年期公債殖利率，使市場樂觀氣氛抬頭，指數再度上揚，美元指數也回吐部分漲幅。

富達國際指出，從聯準會6月份會議點陣圖顯示可能2023年連升兩碼的訊號，預期聯準會升息時間點提前，但高通膨預料將逐漸回落，目前聯準會正逐步釋放訊號讓市場有足夠時間提前反應。至於在歐洲部份，歐洲經濟數據雖佳，ECB仍將維持寬鬆。6月份歐洲央行會議表示緊急資產購買計畫(PEPP)的推行速度確實如同前次會議承諾，儘管歐洲方面的疫苗施打速度有顯著的提升，經濟數據也有明顯改善、歐洲央行也調升2021和2022年的經濟成長與預期通膨數據，但6月會議指出，其並未準備縮減寬鬆力度，預期歐洲央行將會維持目前的鴿派立場，尤其是部分產業還未完全脫離疫情影響。 近期債券殖利率上升速度放慢，且市場對原物料漲勢開始有所遲疑，富達團隊認為，經濟重啟題材仍然存在，在超額儲蓄以及新冠肆虐期間壓抑的消費欲望下，接下來受惠的產業將轉向消費以及服務業，特別在於飯店、餐廳、休閒產業等。過往廣泛布局價值股就能獲利的情形已逐漸下降，尋找正確的趨勢以及個股篩選是維持投資報酬的關鍵。