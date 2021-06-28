昔「晶女郎」梁敏儀拍過不少由王晶執導的電影和三級片，不過隨著年紀漸長，她也改以到大陸商演為主，無奈在疫情影響下，工作機會銳減，為了生計她被發現在蛋糕店打工，除了收銀等工作，還要招呼客人。

據《東網》報導，梁敏儀穿上制服在蛋糕店打工，除了包裝蛋糕、沖咖啡、收銀等工作，還要負責招呼客人，事後她坦言因為生計才轉換跑道，一開始很不能適應，無法放下心裡包袱，還曾遇到演藝圈同行，讓她不敢直視，後來才看開。

梁敏儀忙著招呼客人。(圖／翻攝自東網)

梁敏儀過去拍攝不少三級片，有大尺度演出。(圖／翻攝自東網)

結婚6年的梁敏儀，因為疫情收入大減，好在從事設計工作的老公沒受影響，並叮囑她若太辛苦就辭職，不過她認為這份工作得來不易，而且其實不會太辛苦，只是需要長時間站著而已。

梁敏儀1999年曾參選港姐，雖然最後只進5強，但也因此踏入演藝圈，拍了不少作品但卻沒大紅，她嘗試轉型，拍過不少三級片，包括《金瓶梅2》、《安非他命》、《古惑仔：江湖新秩序》、《鴨王》系列等，其中不乏大膽全裸床戲。

不過隨著年紀漸長，梁敏儀揚言不會再拍三級片，笑稱沒人想看姐姐脫衣，近幾年都以到大陸商演為主，不過疫情爆發後，所有工作都喊停，她只好自行另謀出路。

昔和梁敏儀合作過的任達華，聽聞她打工一事，大讚她能夠自力更生絕對是好事：「她的精神值得大家尊重，無論如何日子都要過，她態度相當正面，在有工作之餘，可以等待機會再拍戲，繼續追尋自己的興趣」。