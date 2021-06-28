洋基與紅襪3連戰落幕，兩隊的實力顯然有差距，洋基即使派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)也不管用，寇爾先發5局被打6分（責失5分），這是他加盟洋基以來失最多分的一場球。同時洋基打者只提供零星分散的火力，紅襪狄弗斯(Rafael Devers)繳出3安猛打賞，助隊以9-2大獲全勝，紅襪3連戰橫掃洋基。

Gerrit Cole gives up four runs in the first inning and gets the substance check pic.twitter.com/ledh7dNbcR — MLB Foreign Substance Checks (@StickyCheck) June 27 2021

大聯盟22日開始取締黏性物質，寇爾本月的投球轉速降到每分鐘2398轉，是他近3年的新低。寇爾登板的第一球（四縫線速球）就被賀南德茲(Enrique Hernández)轟成飛越左外野「綠色怪物」的首打席全壘打！接著寇爾又挨二壘打、投出四壞球保送，狀況非常差。雖然飆出全場第一顆時速100英里的火球，反而被狄弗斯逮中轟成3分炮，寇爾還出現暴投，首局就被打4分。

3局下，寇爾一顆彈指曲球被抓到，成為馬丁尼茲(J.D. Martinez)本季第15轟，接著野手失誤又多掉1分。寇爾投完5局退場時，紅襪以6比0遙遙領先。洋基全場僅有「法官」賈吉(Aaron Judge)轟出兩分炮還以顏色，此外牛棚又被紅襪再拿3分。

寇爾賽後表示他的變化球不聽使喚，速球也投不到想要的位置。他的球速還在，四縫線均速達到98.3英里（時速158.2公里），有人懷疑是缺少「神秘物質」的幫助，讓寇爾可能抓不好球。主審選擇在寇爾首局投完之後檢查他的裝備，也令一些球迷覺得諷刺，他都已經被打很慘了，還要懷疑他作弊？