北農爆發83確診，自5月15日已完成5070人篩檢，共36人PCR陽性，北市議員林穎孟28日在議會財建委員會質詢，北農5月20日第一例感染源究竟是不是萬華茶店？北農總經理翁震炘證實「對」。

林穎孟詢問，北農第一例不可能感染源不明，到底是否跟萬華茶店有關，應說請楚講明白？翁震炘表示「第一例有去萬華的活動史。」林穎孟追問，感染源就是來自萬華茶店？翁則坦言「對」。

林穎孟說，北農6月12日前就有33例確診，但市長柯文哲在此之前，卻要北農人員自己去2.8公里外的剝皮寮快篩站，6月16日44例確診後才精準疫調，柯判斷有問題，如今市府到底有沒有讓醫福會執行長王必勝進入北農指揮PCR檢測？

議員李建昌也痛批，為何5月底到6月中，「農漁畜花」四大公司都是總經理負責而已，當時都沒具有醫療背景的人來當總指揮官，草率、含糊、散漫、拖拉，導致北市整個疫情這樣爆發。

衛生局疾管科長余燦華表示，6月12日前，健康服務中心都有到現場查訪，之後也有派員，並透過精準疫調把周遭的人，以及時間與空間地點匡出來。聯合醫院副總院長許家禎則說現在是他當來指揮前進指揮所。

另外，市場處長陳庭輝也統計，除了環南市場44例確診外，北投市場1例、東門市場1例、南門市場6、永樂1例，目前北投、永樂市場沒有安排篩檢，但若有需要可以安排。

議員林亮君質詢，永樂到底有沒有要篩檢？衛生局則當場打臉市場處說，永樂市場27日已通知，並安排今天下午進行包含攤商共120人，前往北市聯醫中興院區做篩檢。令林亮君痛批市府橫向聯繫有問題，到現在還不確實。議員苗博雅也痛批，市場處與衛生局對於北農第一例的感染源，到底是男性攤商還北農員工，日期是5月20日還5月14日都沒清楚同步。

針對畜產公司要打疫苗，卻因勞動局造冊就逃走一堆移工，衛生局坦承，溝通過程沒有完善的SOP，老闆6月10日帶移工去忠孝醫院打疫苗，因一部分人沒健保卡，目前已造冊，讓沒打到的移工再打。