聯亞新冠疫苗昨召開第二期期中報告記者會，指出可以應對印度Delta變異株，但許多民眾看完記者會仍舊一頭霧水。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，他也看不懂。並透露內心最大的疑問是，中和抗體是否已經是中研院團隊同一實驗室做的？一期和二期的數據可相比較？不少網友看完大呼，看完這場記者會直接全盲，完全聽不懂。

林氏璧昨在臉書發文表示，「聯亞疫苗第二期期中報告記者會，我知道你們看不懂，我也是！」他也透露出心中最大的疑問是，這個中和抗體是否已經是中研院團隊同一實驗室做的？一期和二期的數據可比嗎？並整理出該記者會的八大重點：

一、二期臨床試驗討疫苗的免疫原性、安全性及耐受性，總共收案3850人，使其分作12至18歲青少年、19至64歲的成年人及65歲以上的年長族群，疫苗組與對照組的人數比例為6:1。

二、接種UB-612的局部不良反應，安全性數據部分，注射處疼痛的比率，疫苗組為64.59%，安慰組23.33%；注射處紅腫的比率，疫苗組為34.06%，安慰組5.61%。

三、接種UB-612後出現全身性不良反應，發燒比率，疫苗組為1.93%，安慰組為1.81%；疲倦比率，疫苗組為37.47%，安慰組為38.34%；頭痛的比率，疫苗組為17.01%，安慰組為18.63%；腹瀉的比率，疫苗組為10.23%，安慰組為9.95%；肌肉疼痛的比率，疫苗組為35.69%，安慰組為17.72%。

四、在免疫原性反應方面，抗體效價在施打第二劑後28天的血清陽轉率於成年（19至64歲）施打疫苗組達95.65%，於年長者（65歲以上）施打疫苗組則達88.57%；中和抗體效價為102.3，與一期結果相近且符合預期，結果也符合EUA的標準。

五、疫苗保護力的部分，彭醫師引用Nature Medicine的圖，表示聯亞受試者產生中和抗體大概和康復者血清差不多，在圖上對過去保護力約在80~90%之間，但他強調聯亞的疫苗除中和抗體外，T細胞的免疫力也很重要，是中和抗體無法看出的好處。

六、聯亞在第二期臨床試驗中也探索性研究，UB-612疫苗能產生良好的Th1型T細胞免疫反應，誘發CD8+殺手T細胞殺死被病毒感染的細胞，有助於預防重症產生，提供中和抗體以外之第二重保護力。

七、聯亞表示「二期臨床期中分析結果符合預期，且在放大20倍受試者人數情況下，可重複第一期臨床試驗結果。」

八、變異株有效保護力的部分，從一期受試者檢體分析顯示，UB-612誘導出的中和性抗體對印度Delta株的效價仍保持同一水平，因為引起T細胞免疫反應的設計型新冠病毒合成肽的胺基酸序列乃來至於不易突變的蛋白區間，所以UB-612疫苗所產生的免疫反應，可應對現有廣泛傳播的印度Delta突變株。

林氏璧指出，廠商的結論是根據「一、二期的結果皆顯示UB-612疫苗有良好的安全性及耐受性，且具優異免疫原性反應。」

貼文引起網友討論，「完全聽不懂的普通民眾路過」、「聽不懂，可以麻煩先獲得國際認證再來講」、「高端的大概聽得懂，聯亞聽不懂，求解」、「鄉民需要專家解盲」、「比較想知道保護力」、「真的看不懂欸」、「聽不懂就代表，有人不希望你聽懂」、「聽完這個記者會搞得我耳盲跟眼盲」。