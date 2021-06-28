蘋果（Apple）自iPhone 12系列推出MagSafe類磁功能後，究竟會不會影響部分用戶身上植入的醫療器材等議題，就成為成為關注焦點。蘋果稍早前更新官網，直接公佈7大類產品清單，指出為避免電子裝置的磁石或會發出電磁場的零件和無線電裝置影響醫療器材的運作，建議應適當保持距離。

蘋果官網明確指出「在部分情況，磁石和電磁場可能會干擾醫療裝置」。其中包含可能裝有感應器的植入式起搏器和除顫器，在近距離接觸磁石和無線電裝置時會有所反應。為了避免消費性電子產品與這類醫療器材之間造成影響，蘋果建議應該保持15公分的距離，若是電子設備正在進行無線充電，則應保持30公分的距離。

蘋果官網列出內含磁石，應該與醫療器材保持安全距離的共有七大類，分別是：

一、AirPods 和充電盒：AirPods 和充電盒、AirPods 和無線充電盒、AirPods Pro 和無線充電盒、AirPods Max 和智慧型耳筒套

二、Apple Watch 和配件：Apple Watch、Apple Watch 磁石錶帶、Apple Watch 磁力充電配件

三、HomePod：HomePod 、HomePod mini

四、iPad 和配件：iPad、iPad mini、iPad Air、iPad Pro、iPad 智慧型保護蓋和智慧型摺套、iPad 智慧型鍵盤和智慧型摺套連鍵盤、適用於 iPad 的精妙鍵盤

五、iPhone 和 MagSafe 配件：iPhone 12 型號、MagSafe 配件

六、Mac 和配件：Mac mini、Mac Pro、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Apple Pro Display XDR

七、Beats：Beats Flex、BeatsX、PoweBeats Pro、UrBeats3

蘋果官網指出，部分其他 Apple 產品也含有磁石，但干擾醫療裝置的機會不高。嚴格來說，蘋果上述列出的產品，幾乎涵蓋了當前所有的蘋果產品線。因此，家中若有親人植入了可能裝有感應器的植入式起搏器和除顫器等醫療器材，在使用蘋果相關裝置時，請保持安全距離。